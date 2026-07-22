Italiano "Size söyleyemem" dedikten sonra ağzından kaçırdı: Transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjlland maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında "Size söyleyemem" dedikten sonra ağzından kaçırdı. Italiano, kaptan Orkun Kökçü'nün de katıldığı toplantıda transfer açıklaması yaptı.

İtalyan teknik adam şunları söyledi:

"Takım 10 gündür birlikte çalışıyor. Aramızda çok fazla genç oyuncu vardı ve milli takım olayı da biraz canımızı yaktı. Çünkü geç geldiler. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik. O zaman çok güzel olurdu ama maalesef Avrupa kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Son 10 gündür tam kadro beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti. Bence çocuklar sahada dediklerimi gösterebilecek. Yarın da Midtjylland'a karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı. Güçlü ve iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Bence yarın iyi anlamda bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum.

Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bu yolculuğumuz başlıyor ve yarın kazanmak istiyoruz. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok güzel ama tabii ki ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz ama dediğim gibi tekrardan, bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız, bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli ama taraftarların da bilmesi gerekiyor ki bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak ve daha çalışmamız gereken çok daha fazla şey var. Ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır, daha iyi oyunumuzu sağlayan kuvvetimiz olacaklar. Taraftarımızla beraber sahada iyi bir performans sergileyip, şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz."

"SÜPER LİG, ÇOK ZOR BİR LİG"

“Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Zamanında Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor maçlarını oynadık. Aynı zamanda Galatasaray karşısında çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Süper Lig hakkında şunu söyleyebilirim; oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil ve bütün maçlara yüzde 100 hazır olmanız gerekiyor. Yüzde 100 hazır olamazsınız, işiniz ligde çok zor. Genelde kampta dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz. Çünkü her maç sonuçta farklı. Her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimiz de genelde bu olacak. Dörtlü savunma ve bunun üzerinden de bir kimlik oluşturmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği oluşturmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz ve stratejimizi tamamen bunun üzerine belirledik.”

"İLHAN FAKILI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

"Yıl içinde bazı arkadaşlar bazı haftalarda bizimle çalışabilirler. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ilginç, enteresan ve gelişime çok açık isimler vardı. O yüzden arada sırada bazıları gelip bizimle çalışabilirler, hatta kalabilirler de. İlhan Fakılı hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. İlhan'dan sonra sürprize uğradığımı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı, iyi performans gösterdi. Bize kalenin önünde ne kadar bitirici ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş aynı zamanda gelişime de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan ve sert olması gerekiyor ve arkadaşlarla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum.”

"ARAMIZA ARKADAŞLAR KATILACAK"

“Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz. Herkes çok çalışıyor. Herkes bu davamız için elinden geleni yüzde 100 yapıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında ama tabii ki onlar aramızda kalır, onları size söyleyemem. Bence iyi işler de yapacağız. Zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve aramıza arkadaşlar katılacak, onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz. Şu ana kadar her şeyden çok mutluyum. Yarın taraftarla beraber olacağım için ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum."