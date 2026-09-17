İstanbul'da beklenmedik itiraf: "Ben o takımı destekliyorum"

İstanbul'da düzenlenecek olan İspanya Süper Kupası öncesi Suudi Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal memnuniyetini dile getirdi.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İspanya Süper Kupası organizasyonu kapsamında üç büyük kulübün başkanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, taraftarı olduğu Türk takımını da açık sözlülükle itiraf etti.

"DİĞERLERİNİN HOŞUNA GİTMEYECEK AMA..."

Bakan el-Faysal, İstanbul'daki buluşmada yaptığı konuşmada samimi ifadeler kullanarak,

"3 büyük kulübün başkanlarının burada olması çok güzel. Diğerlerinin hoşuna gitmeyecek ama ben Galatasaray'ı destekliyorum" dedi ve sarı-kırmızılı renklere olan sempatisini gizlemedi.

DURSUN ÖZBEKTEN TEŞEKKÜR VE ÖZEL DAVET

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise İspanya Süper Kupası yarı final ve final maçlarının heyecanının İstanbul'da yaşanacağını belirtti. Final mücadelesine Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Özbek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Özbek ayrıca, organizasyonun başında bulunan Sayın Al-Sheikh ile ilgili de dikkat çeken bir detayı paylaştı: "Kendisiyle konuşma fırsatı buldum, fanatik bir Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Kendisini kulübümüze davet ettim, gelecek" diyerek müjdeyi verdi.

DERBİ ÖNCESİ ''FAİR PLAY'' VURGUSU

Açıklamalarının sonunda hafta sonu oynanacak kritik Trabzonspor derbisine de değinen Dursun Özbek, karşılaşmanın sakatlıktan uzak, fair-play ruhuyla bezenmiş ve Türk futbolseverlere yakışır güzellikte bir maç olmasını dilediğini belirterek sözlerini noktaladı.