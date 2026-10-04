İsmail Kartal vazgeçti

Fenerbahçe'de milli ara dönüşü hücum hattındaki dengeler değişiyor. Vedat Muriqi'nin sakatlığı nedeniyle belirsizlik sürerken, Belçika Milli Takımı formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Romelu Lukaku sarı-lacivertli ekipte daha fazla sorumluluk alacak. Teknik direktör İsmail Kartal da kararını değiştirdi.

MURİQI'NİN DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kosova Milli Takımı'nın İsrail ile oynayacağı maçın kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Vedat Muriqi'nin son durumunun netlik kazanmaması, teknik heyeti alternatif planlara yöneltti.

Fenerbahçe sağlık ekibi ve teknik direktör İsmail Kartal'ın, tecrübeli golcünün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

LUKAKU'DAN KRİTİK MESAJ

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Romelu Lukaku, şu ana kadar beklenen etkiyi yaratamamıştı. Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 karşılaşmada sadece bir kez ilk 11'de görev alırken, toplam 197 dakika sahada kaldı.

Ancak milli takımda Türkiye karşısında gösterdiği performans ve attığı gol, hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun etti. Kısa sürede ortaya koyduğu etkili görüntüyle form grafiğinin yükseldiğinin sinyallerini veren deneyimli forvet, forma rekabeti için güçlü bir mesaj gönderdi.

ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA İLK 11

Fenerbahçe teknik ekibinin, milli takım dönüşünde Lukaku'ya ilk 11'de görev vermeyi planladığı öne sürüldü. Özellikle Muriqi'nin durumu nedeniyle hücum hattında daha fazla sorumluluk üstlenmesi beklenen Belçikalı yıldızın, Çaykur Rizespor mücadelesinde başlangıç kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsmail Kartal'ın, form tutmaya başlayan tecrübeli santrforu değerlendirmek istediği belirtiliyor.

"FENERBAHÇE'DE DURUM FARKLI OLABİLİR"

Milli takım kampında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Lukaku, Fenerbahçe'deki forma mücadelesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Deneyimli golcü, son yıllarda transfer olduğu takımlarda kısa sürede ilk 11'e yerleştiğini belirterek, bu kez farklı bir süreç yaşadığını söyledi. Konuyla ilgili kulüple görüşeceğini ifade eden Lukaku, düzenli forma şansı bulması halinde hem kulüp hem de milli takım performansının farklı seviyeye çıkacağına inandığını dile getirdi.

HEDEFİ FORMAYI KAPMAK

Attığı golün kendisi için önemli olduğunu vurgulayan yıldız forvet, bir santrfor olarak her zaman fileleri havalandırmak istediğini söyledi. Takıma daha fazla katkı vermeyi hedeflediğini aktaran Lukaku, Fenerbahçe'ye döndüğünde forma savaşını kazanmak için çalışacağını ifade etti.