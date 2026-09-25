Fenerbahçe'de milli ara sonrası kadroya katılacak isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın, tecrübeli orta saha oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL KONUYU KAPATTI

Milli ara öncesinde Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe'de, men cezasının sona ermesine hazırlanan Mert Hakan Yandaş için teknik heyetin özel bir plan yaptığı belirtiliyor.

İddiaya göre İsmail Kartal, deneyimli futbolcuyla yaptığı görüşmede ona olan güvenini dile getirerek, "Kendini hazır tut, bu süreçte sana ihtiyacım olacak" mesajını verdi. İsmail Kartal böylece tartışmalara son noktayı koydu ve Mert Hakan Yandaş konusunu kapattı.

DÖNÜŞ İÇİN YOĞUN ÇALIŞTI

Uzun süredir resmi maçlardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın bu süreçte çalışmalarını aksatmadığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun sezon başından bu yana bireysel antrenmanlarla formunu korumaya çalıştığı ve izin dönemlerinde dahi ekstra çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Teknik heyet, fiziksel olarak hazır durumda bulunan Mert Hakan'ın milli ara sonrasında rotasyonda önemli bir alternatif olabileceğini düşünüyor.

SON MAÇINI 2025'TE OYNADI

Mert Hakan Yandaş, son resmi karşılaşmasına 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK karşısında çıktı. Yaşanan süreç nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, yeniden sahalara dönmek için gün sayıyor.

YOĞUN FİKSTÜRDE KRİTİK ROL

Fenerbahçe'yi milli aranın ardından hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında yoğun bir maç trafiği bekliyor. Bu nedenle İsmail Kartal'ın geniş kadro rotasyonuna ihtiyaç duyacağı belirtilirken, Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü teknik heyetin elini güçlendirecek gelişmelerden biri olarak görülüyor. Sarı-lacivertli ekipte gözler şimdi tecrübeli futbolcunun yeniden forma giyeceği ilk karşılaşmaya çevrildi.