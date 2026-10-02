İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş hakkında kararını verdi

Sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş’ın men cezasının sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal deneyimli orta sahanın oynatılıp oynatılmayacağı konusunda son kararını verdi.

Tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki performansından memnun olan Kartal, oyuncusuna yeniden forma şansı vereceğini açıkladı.

"MERT HAKAN BU TAKIMIN KAPTANIDIR"

Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarından memnun olduğunu belirten İsmail Kartal, tecrübeli futbolcuya güvendiğini dile getirdi.

Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim" ifadelerini kullandı.

ORTA SAHAYA GENİŞLİK KATACAK

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş'ın yeniden kadroya dönmesi, Fenerbahçe'nin yoğun fikstüründe teknik heyetin elini güçlendirecek.

Sarı-lacivertliler, bir ay içerisinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak. Mert Hakan'ın dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda alternatif sayısının da artması bekleniyor.