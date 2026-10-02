Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş hakkında kararını verdi

İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş hakkında kararını verdi

Fenerbahçe'de cezasının 4 Ekim'de sona ermesi beklenen Mert Hakan Yandaş için teknik direktör İsmail Kartal son kararını verdi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal Mert Hakan Yandaş hakkında kararını verdi

Sarı-lacivertlilerde, Mert Hakan Yandaş’ın men cezasının sona ermesiyle birlikte İsmail Kartal deneyimli orta sahanın oynatılıp oynatılmayacağı konusunda son kararını verdi.

Tecrübeli futbolcunun antrenmanlardaki performansından memnun olan Kartal, oyuncusuna yeniden forma şansı vereceğini açıkladı.

"MERT HAKAN BU TAKIMIN KAPTANIDIR"

Mert Hakan Yandaş'ın çalışmalarından memnun olduğunu belirten İsmail Kartal, tecrübeli futbolcuya güvendiğini dile getirdi.

Atilla Türker açıkladı: Hacıosmanoğlu kurtulamaz! MHK Başkanı ve Yasin Kol bittiAtilla Türker açıkladı: Hacıosmanoğlu kurtulamaz! MHK Başkanı ve Yasin Kol bitti

Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim" ifadelerini kullandı.

ORTA SAHAYA GENİŞLİK KATACAK

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş'ın yeniden kadroya dönmesi, Fenerbahçe'nin yoğun fikstüründe teknik heyetin elini güçlendirecek.

Sarı-lacivertliler, bir ay içerisinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak. Mert Hakan'ın dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda alternatif sayısının da artması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro