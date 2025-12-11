Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da günden transfer.

Galatasaray’da ocak ayı transfer gündeminin en sıcak başlığı forvet takviyesi oldu. Mauro Icardi’nin formsuzluğu ve Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle golcü arayışını hızlandıran Sarı - Kırmızılı yönetim, Bundesliga’da forma giyen Elye Wahi’ye kanca attı.

ICARDI'NIN VEDA MEKTUBU HAREKETE GEÇİRDİ

Beklentilerin altında kalan Mauro Icardi’nin dün akşam yaptığı “veda mektubu” gibi paylaşım, Galatasaray’da yeni bir transfer sürecini tetikledi. Yönetim, ocak ayında kadroya güçlü bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

ICARDI NE DEMİŞTİ?

Adımın iyi sattığını ve bazı Türk “gazetecilerin” kulüpten beni arayıp sözleşmemin “yenilenmeyeceğini” söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi’yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz.

ICARDI'NIN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Elye Wahi için girişimlere başladı. Lens ve Marsilya döneminde beklentileri karşılayamayan Wahi, Almanya’da da istediği çıkışı yakalayamadı. Ancak genç golcünün Galatasaray’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-kırmızılıların, Elye Wahi için Eintracht Frankfurt’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi. Bu hamleyle Galatasaray, hem kısa vadede forvet sorununu çözmeyi hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

14 MAÇTA 400 DAKİKA

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta sadece 400 dakika süre alan Elye Wahi, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir ortamda yeniden çıkış yapması bekleniyor.

Galatasaray, Icardi’nin belirsizliği ve Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası’na gidecek olması nedeniyle ocak ayında forvet transferine hız verdi. Elye Wahi’nin sarı-kırmızılılara sıcak bakması Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdı.