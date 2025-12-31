Kocaelispor'dan flaş Selçuk İnan açıklaması

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, ligde ikinci yarı öncesi teknik direktör Selçuk İnan'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeşil siyahlı ekip, Selçuk İnan yönetiminde ligin ilk yarısında 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

Selçuk İnan'dan kazandığı maçtan sonra ayrılık açıklaması

Başkan Durul, yönetim olarak aldıkları doğru kararların arkasında duracaklarını belirterek, Selçuk İnan'ın güvenilerini boşa çıkarmadığını, hocanın da kendilerine güvendiğini, karşılıklı enerjinin oluştuğunu söyledi.

"İSTİKRAR ÖNEMLİ BİR ŞEY"

Recep Durul, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımızın, yönetimimizin hep desteği vardı. Doğru adımları attığımız sürece camia ve taraftar Kocaelispor'un doğrularının çatısı altında birleşiyor. Güvenin, inancın, birliğin, beraberliğin yansımasıdır bu. Selçuk hocamız kendini iyi geliştirmiş, iyi yetiştirmiş ve büyük tecrübesi var. Hocalıkta ne kadar yeni olsa da oyun bilgisi noktasında inanılmaz bir deneyimi var. Bu yüzden birlik, beraberlik ve inançla Selçuk hocamızın arkasında durmamızı gerektirdi. Hem camia hem yönetim olarak Selçuk hocamızla mutluyuz.

Türk futbolunu yönetenlerin istikrarı yakalamaları adına inandıkları, güvendikleri hocaların arkasında durması gerekiyor. Bizim hocamız Türk futbolunda yetişmiş bir değerdir, böyle bir hocanın arkasında durmak gerekir. İstikrarı oluşturacağına inandık bugün meyvesini yiyoruz. İstikrar bu kadar önemli bir şey.

Bu bütünlük olduğunda baskı oluşmuyor. Biz hep birlikte bunu sağladık. Hocamızın ve oyuncularımızın üzerinde baskı yok. Taraftarımız yenilseler de berabere kalsalar da oyuncularımızı tribünler çağırıyor, alkışlıyorlar. Bunu artık normalleştirmek lazım. Kayıplar olmadan kazanamazsınız."