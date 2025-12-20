Selçuk İnan'dan kazandığı maçtan sonra ayrılık açıklaması

Selçuk İnan'dan kazandığı maçtan sonra ayrılık açıklaması
Yayınlanma:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımının Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra ayrılık açıklaması yaptı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından ayrılıkla ilgili açıklama yaptı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "İlk yarının son maçı olduğu için bu karşılaşma çok önemliydi. Bu maçta alacağımız galibiyet hem moral motivasyon hem ligdeki sıralama hem de iç sahadaki serimizi devam ettirmek açısından büyük önem taşıyordu. Böylesine önemli bir maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Devre arasındaki transferlere yönelik bir soruyu "Belki bir iki değişiklik, transfer olabilir. Elimizdeki oyuncular canla başla mücadele ediyor. Onların performansını yükseltmek için daha da çalışacağız" diye yanıtlayan İnan, "Lige yeni çıkmış bir takım olarak transferler geldi. Bir takım oluşturduk. İlk haftalarda sıkıntılar yaşadık. Bunların hepsini böyle ele aldığımızda bence çok iyi bir puan bu, 23 puan" ifadelerini kullandı.

"AYRILIKLAR DA OLACAK"

Teknik direktör İnan, 1 gün dinlendikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık'ta Erzurumspor FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını, kupada da iddialı olmak istediklerini dile getirdi.
İstanbul kulüplerinden kendisine transfer teklifleri gelip gelmediği yönündeki soruya İnan, "Ben buradayım. Bütün her şeyimle, benliğimle Kocaelispor'dayım. Çalışıyorum, emek veriyorum ve sadece ve sadece burada başarılı olmak istiyorum. Sözleşmem var. Ayrılıklar da olacak ama şu an için her şeyimle sadece Kocaelispor'un başarısı için buradayım. Kesinlikle kafamda şu anda Kocaelispor'dan başka hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

