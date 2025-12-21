Mustafa Çulcu: Net penaltı ama hakemler veremedi

Yayınlanma:
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, net penaltıyı hakemlerin veremediğini açıkladı.

Merkez Hakem Komitesi eski başkanı Mustafa Çulcu, Eyüpspor-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, net penaltıyı hakemlerin veremediğini belirtti.

Maçın hakemi Ali Yılmaz'ı değerlendiren Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İKİ YARDIMCI FORMSUZ"

- Ali Yılmaz ilk yarıda 8 faul çalıyor, sonunda faul değil.

- 12'de F.Bahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Oosterwolde ile Robin Yalçın çatışmasını kişilikle seçmesi olumluydu. Ona iki yardımcı formsuz.

"KALİTELİ KAFA VURMASINI ENGELLİYOR"

- 54'te F.Bahçe'nin golü öncesinde topla oynayan Kerem ofsayt, iptal doğru.

- 59'da Asensio yüksek yan topta Thiam'ı formasından çekerek kaliteli kafa vurmasını engelliyor. Pozisyon sahasında da Riva'da da net penaltı ama hakemler veremediler! Bu maçtan sonra hakem adına toz kalkmaz.

"ARTIK KREDİSİ YOK"

- Ancak büyük maçlarda görmeye alıştığımız Ali Yılmaz'ın artık kredisi yok . Marka hakemi olmak istiyorsa büyük kararları verebilmeli.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

