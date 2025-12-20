Fırat Aydınus: Net penaltı hakem görüyor

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşma içerisinde Eyüpsporlu Mame Thiam’ın hava topuna yükseldiği anda formasının çekilmesiyle yerde kalması en çok konuşulan pozisyonlardan biri oldu.

“NET PENALTI”

Mücadelenin ardından pozisyonu 10 Numara Youtube kanalında değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, hakem ve VAR’ın hata yaptığını dile getirdi.

Fırat Aydınus şu ifadeleri kullandı:

Bu net penaltı Ali Yılmaz’ın sahada görüp VAR’a bırakmadan verecek görüş açısına sahip ve gördüğü bir pozisyon. Bu pozisyonda VAR’ın devreye girmesi gerekir. Eli sıkışık olan Merkez Hakem Kurulu (MHK) risk alıyor. 2 senedir sadece bir tane VAR hakemliği yapmış bir kişiyi, Eyüpspor – Fenerbahçe gibi bir maça VAR hakemi ataması risktir.

Serbest kalan Sadettin Saran maç sonu çok net konuştu

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 39 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçti ve liderliğe oturdu. 13 puandaki Eyüpspor ise 17. sırada kaldı.