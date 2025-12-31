Sultanlar Ligi'ne Amerikan bombası: Flaş transfer
Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir transfer de ABD'den. Rylen Reid'in transferi açıklandı.
Vodafone Sultanlar Ligi takımları ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdürürken, bir de Amerikan bombası patladı.
ABD'li Reylen Reid'in transferi açıklandı.
Ligin ilk yarısında umduğunu bulamayan ve galibiyet alamayan Bahçelievler Belediyespor, Voleybolun Sesi'nin haberine göre ABD'li smaçör Reylen Reid'i kadrosuna kattı.
Reylen Reid'in Bahçelievler Belediyespor'la sözleşme imzaladığı açıklandı.
GENÇ VOLEYBOLCU KARİYERİNDE İLK KEZ ABD DIŞINA ÇIKIYOR
Reylen Reid'in ilk kez ABD dışına transfer olduğu belirtildi.
Reid, dana önce 2 üniversite takımında forma giydi. Bahçelievler Belediyespor 3. takımı olacak.
22 yaşındaki Reid, 1.80 boyunda. Genç oyuncu smaçör pozisyonunda görev yapıyor.