Galatasaray'dan Isabelle Haak bombası: Bu transfer Sultanlar Ligi'ni alt üst eder

Galatasaray Daikin, sezona büyük umutlarla başlamış, ancak Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 5. sırada bitirmişti.

Sarı kırmızılı takımda en büyük eksik olarak "pasör çaprazı" gösterilmiş ve taraftarlar sosyal medyada yönetime transfer çağrısı yapmıştı.

İtalya'nın uçan panteri Türkiye'de: Sultanlar Ligi'ne flaş transfer

Galatasaray'ın transfer için çalışmalarını sürdürürken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı kulübün İtalya'nın Conegliano takımının yıldızı Isabelle Haak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE VAKIFBANK'TA OYNAMIŞTI

1.96 boyunda ve 26 yaşında olan Isabelle Haak, daha önce ülkemizde VakıfBank forması giymiş, oradan da İtalya'ya gitmişti.

Dünyanın kadınlarda en iyi pasör çaprazlarından biri olarak kabul edilen Isabelle Haak'ın kulübüyle sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

ISABELLE HAAK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Isabelle Haak'ın Galatasaray'ın yanı sıra Türkiye'den bir başka kulübün de transfer listesinde olduğu iddia edildi.

İtalyan basınından Il Gazzettino Treviso'nun "Son bir haftadır transferinle ilgili haberler çıkıyor. Bu seni etkiliyor mu?" sorusuna Haak, şu cevabı verdi:

"Her zaman olduğu gibi sezon ortasında tüm kulüpler gelecek yılı planlamak zorunda. Bana kalırsa doğrusu da bu. Bu beni hiç rahatsız etmiyor, bir sorun değil."