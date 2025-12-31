Galatasaray'dan Isabelle Haak bombası: Bu transfer Sultanlar Ligi'ni alt üst eder

Galatasaray'dan Isabelle Haak bombası: Bu transfer Sultanlar Ligi'ni alt üst eder
Yayınlanma:
Galatasaray'ın İsveçli dünyaca ünlü voleybol yıldızı Isabelle Haak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Galatasaray Daikin, sezona büyük umutlarla başlamış, ancak Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 5. sırada bitirmişti.

2024/11/07/hbgs.jpgSarı kırmızılı takımda en büyük eksik olarak "pasör çaprazı" gösterilmiş ve taraftarlar sosyal medyada yönetime transfer çağrısı yapmıştı.

İtalya'nın uçan panteri Türkiye'de: Sultanlar Ligi'ne flaş transferİtalya'nın uçan panteri Türkiye'de: Sultanlar Ligi'ne flaş transfer

Galatasaray'ın transfer için çalışmalarını sürdürürken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı kulübün İtalya'nın Conegliano takımının yıldızı Isabelle Haak'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

DAHA ÖNCE VAKIFBANK'TA OYNAMIŞTI

1.96 boyunda ve 26 yaşında olan Isabelle Haak, daha önce ülkemizde VakıfBank forması giymiş, oradan da İtalya'ya gitmişti.

whatsapp-image-2025-12-31-at-14-08-44.jpeg

Dünyanın kadınlarda en iyi pasör çaprazlarından biri olarak kabul edilen Isabelle Haak'ın kulübüyle sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

ISABELLE HAAK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Isabelle Haak'ın Galatasaray'ın yanı sıra Türkiye'den bir başka kulübün de transfer listesinde olduğu iddia edildi.

whatsapp-image-2025-12-31-at-14-09-03.jpeg

İtalyan basınından Il Gazzettino Treviso'nun "Son bir haftadır transferinle ilgili haberler çıkıyor. Bu seni etkiliyor mu?" sorusuna Haak, şu cevabı verdi:
"Her zaman olduğu gibi sezon ortasında tüm kulüpler gelecek yılı planlamak zorunda. Bana kalırsa doğrusu da bu. Bu beni hiç rahatsız etmiyor, bir sorun değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Spor
Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi
Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi
Beşiktaş öyle bir futbolcuyu istedi ki adını hatasız söyleyebilen spikere helal olsun!
Beşiktaş öyle bir futbolcuyu istedi ki adını hatasız söyleyebilen spikere helal olsun!
TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 katı
TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 katı