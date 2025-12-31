İtalya'nın uçan panteri Türkiye'de: Sultanlar Ligi'ne flaş transfer

Dünyanın en iyi voleybolcularının yer aldığı Vodafone Sultanlar Ligi'ne şimdi de İtalya'nın uçan panteri olarak tanınan Terry Enweonwu geliyor.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 25 yaşındaki İtalyan oyuncu ile anlaştı.

Myriam Sylla ve Melissa Vargas'tan sonra Alessio Orro da açıklandı

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre sezona Rusya'nın Proton Saratov takımında başlayan 1.87 boyundaki pasör çaprazı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısında Kuzeyboru formasını giyecek.

İtalya'nın Club Italia, Imoco, Bisonto Frienze, San Bernardo takımlarında oynayan oyuncu geçen sezon Polonya'nın Lodz takımında oynamış, bu sezon da Rusya'nın Proton Saratov takımına gitmişti.

BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİ

Terry Enweonwu, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde fırtına gibi esti ve büyük başarılar elde etti.

U18 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi pasör çaprazı ve en değerli oyuncu seçildi.

U19 Dünya Şampiyonası'nda en iyi pasör çaprazı ödülünü aldı.

U21 Dünya Şampiyonası'nda yine en iyi pasör çaprazı oldu.

KUPALAR DA KAZANDI

Ayrıca Kulüpler Dünya Şampiyonası, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve Akdeniz Oyunları altın madalya başarısı da bulunuyor.