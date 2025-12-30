Myriam Sylla ve Melissa Vargas'tan sonra Alessio Orro da açıklandı

Dünyanın 2025'te en iyi voleybolcuları listesine Fenerbahçeli Alessio Orro, 3. sıradan girdi. Galatasaraylı Myriam Sylla 10., yine Fenerbahçeli Melissa Vargas 4. olmuştu.

2025 Dünyanın en iyi voleybolcuları listesine Melissa Vargas'tan sonra Fenerbahçeli bir isim daha girdi: Alessio Orro.
VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 2025 için ilk seçilen isim Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Myriam Sylla 10. sıradan girmişti.

9. sırada yine İtalyan voleybolcu Anna Danesi yer alırken, 8. sırada ise daha önce ülkemizde VakıfBank'ta da oynayan Paola Egonu gösterilmişti.
İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımında forma giyen Japon smaçör Mayu Ishikawa'nın 7. gösterildiği listede takımı Scandicci ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan İtalyan voleybolcu Ekaterina Antropova da 6. sırada yer aldı.

VolleyballWorld'un her yıl seçtiği yılın en iyi voleybolcuları listesine 5. sıradan giren isim 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Julie Kudiess oldu.
Listenin 4. sırasında ise A Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas yer aldı.

Melissa Vargas, 2025 yılında dünyanın en iyi 4. kadın voleybolcusu olarak gösterildi. Yıldız oyuncu 2024 yılında da dünyanın en iyi voleybolcuları listesinde yine 4. olmuştu.

ALESSIO ORRO DA AÇIKLANDI

VolleyballWorld'un listesine 3. sıradan da Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Alessio Orro oldu.

Orro, Milletler Ligi ve Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, ikisinde de en iyi pasör seçilmişti. Dünya Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilmeyi de başarmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

