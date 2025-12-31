Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı’nın efsanevi sol beki Roberto Carlos, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe taraftarlarını endişelendiren haberi Marca duyurdu.

TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI

Roberto Carlos'un rutin bir sağlık kontrolü sırasında bacağında kan pıhtısı tespit edildi.

Yapılan MR ve testler sonrası doktorlar, dünyaca ünlü yıldızın kalbinin önemli bir bölümünün düzgün çalışmadığını fark etti.

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı acil bir kararla ameliyat kararı alındı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Başlangıçta 40 dakika sürmesi planlanan operasyon, kateter yerleştirme sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yaklaşık 3 saat sürdü.

İşlem başarılı geçti ve Carlos’un durumunun stabil olduğu açıklandı. Roberto Carlos'un hayati tehlikesi bulunmazken yıldız isim tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacak.

KORKUTTU

İspanyol basını MARCA, Carlos’un hastaneye gitme sebebinin aslında kalp değil, bacağındaki pıhtı olduğunu; ancak yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığının ortaya çıktığını aktardı. Brezilyalı futbolcunun yakın çevresi de durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edilebileceğini belirtiyor.

ROBERTO CARLOS'UN FENERBAHÇE KARİYERİ:

Roberto Carlos, 2007 yazında Real Madrid’den ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer oldu ve 2007–2010 yılları arasında Sarı - Lacivertli formayı giydi.

Bu dönemde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 65 resmi maçta oynadı ve 6 gol attı.

2007–08 Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi 25 maç 2 gol.

İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar oynadı.

2008–09 Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Kupası 30 maç 3 gol.

Takımın sol bekteki lider ismiydi.

2009–10 Süper Lig, Türkiye Kupası 10maç 1 gol.

Sezon ortasında Corinthians’a transfer oldu.

Transfer tarihi: Temmuz 2007’de Fenerbahçe’ye imza attı.

Temmuz 2007’de Fenerbahçe’ye imza attı. Sözleşme: 2007–2010 arasında geçerliydi; 2009’un sonlarında Brezilya’ya dönerek Corinthians’a geçti.

2007–2010 arasında geçerliydi; 2009’un sonlarında Brezilya’ya dönerek Corinthians’a geçti. Performans: Fenerbahçe formasıyla 65 resmi maçta 6 gol kaydetti.

EN DİKKAT ÇEKEN OYUNCULARDAN BİRİ OLDU

Roberto Carlos’un Fenerbahçe dönemi, kulüp tarihindeki en dikkat çekici yabancı transferlerden biri olarak kabul edilir.

Real Madrid’deki uzun kariyerinden sonra Türkiye’de oynadığı üç sezonda hem tecrübesi hem de uluslararası prestijiyle takıma katkı sağladı.

Özellikle 2007–08 Şampiyonlar Ligi performansı, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki en başarılı sezonlarından biri olarak hafızalara kazındı.