Mert Günok 10 yıllık Fenerbahçe sözünü tuttu
Yayınlanma:
Fenerbahçe’de gündem Mert Günok. Beşiktaş'ın file bekçisi Sarı Lacivertli takıma gitmek istediğini yönetime iletti. Yıldız kaleci Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Transferin detayları ortaya çıktı.

Ara transfer döneminde kaleci rotasyonunda değişiklik yapmayı planlayan Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’la yollarını ayırmaya hazırlanırken alternatif isim olarak eski kalecisi Mert Günok’u gündemine aldı.

MERT GÜNOK 10 YILLIK SÖZÜNÜ TUTTU

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye 2015 yılında veda eden Mert Günok, o dönemde Galatasaray’dan gelen teklifi reddederek Bursaspor’a imza atmıştı. Genç yetenek Sarı Lacivertli ekipten ayrılırken “Bir gün Fenerbahçe’ye döneceğim” sözünü veren deneyimli eldiven, bu sözünü 10 yıl sonra tuttu. Mert, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini Siyah Beyazlı yönetime de bildirdi.

"TEDESCO İSTİYOR: MERT PARA KONUŞMUYOR"

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da, Mert Günok - Fenerbahçe transferin gerçekleşmisinin an meselasi olduğunu yazdı. Sabuncuoğlu paylaşımında, "Mert Günok, para konuşmuyor yetiştiği kulübe, Fenerbahçe'ye dönmek isityor. Tedesco da Mert Günok'u istedi" ifadelerini kullandı.

MERT GÜNOK'UN KARİYERİ:

  • Fenerbahçe altyapısı (2001–2015)
  • Bursaspor (2015–2017)
  • Başakşehir (2017–2021)
  • Beşiktaş (2021–2025)
  • Milli Takım: Türkiye A Milli Takımı’nda 30’dan fazla kez forma giydi.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI KALDI

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok’un, Fenerbahçe’ye transferi için görüşmelerin kısa süre içinde hızlanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli kaleciyi sezonun ikinci yarısında kadroya katmayı planlıyor.

