Rafa Silva Sergen Yalçın'a "Sizde ne adalet var ne saygı" diyerek isyan etti

Beşiktaş'ta bir türlü çözülemeyen Rafa Silva krizinin perde arkası ortaya çıktı. Portekizli futbolcunun takım içindeki bazı uygulamalara tepki gösterdiği ve teknik direktör Sergen Yalçın'a "Sizde ne adalet var, ne saygı" diyerek isyan ettiği belirtildi.

10 NUMARA İÇİN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRMIŞ

Rafa Silva'nın sezon başında artık 10 numaralı formayı giymek istediği, bunu da yönetimden talep ettiği ileri sürüldü. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre yönetim, "Transferler bitsin, ondan sonra bakarız” karşılığını verdi. Daha sonra da başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla 10 numaranın Orkun Kökçü'ye verildiği ifade edildi.

Rafa Silva'nın bu karara tepki gösterdiği ve teknik direktör Sergen Yalçın'a "Onun mevkisi bile orası değil. Neye göre bu kararı alıyorsunuz? O forma benim hakkımdı. Bunu söyledim. İstenmiyorsam kalmam. Başka numaralı forma giymem” çıkışını yaptığı haberde yer aldı.

KAPTANLIK KRİZİ DE PATLADI

Bunun ardından kaptanlık krizi de patladı. Necip Uysal ve Mert Günok'tan alınan kaptanlık Orkun Kökçü'ye verildi. Bu Rafa Silva'yı daha da kızdırdı.

Rafa Silva kararı çıktı

Portekizli futbolcunun teknik direktör Sergen Yalçın'a “Önce formayı vermediniz, şimdi de kaptanlığı alır gibi yaptınız. 10 numara ona, kaptanlık bana verilseydi adalet derdim. Ama sizde ne adalet var ne saygı” dediği ve artık oynamak istemediğini bildirdiği iddia edildi.

SERDAL ADALI: KARAR YÖNETİMİNDİR

Habere göre başkan Serdal Adalı da bu kez Rafa Silva'ya tepki gösterdi. Adalı'nın “Burası Beşiktaş. Oyuncunun ismi ne olursa olsun, karar yönetimindir. Gerekirse teknik ekipten görüş alınır. Devre arasına beş maç var. Çık oyna, ara dönemde kolaylık gösteririm” dediği belirtildi.

Rafa Silva'nın da bu olaylardan sonra tamamen içine kapandığı ve kimseyle konuşmadığı, antrenmanlara da çıkmadığı bildirildi.