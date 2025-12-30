Rafa Silva kararı çıktı

Yayınlanma:
Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen Rafa Silva konusuna Sergen Yalçın son notayı koydu. Antalya kampı öncesi Sergen Yalçın, Portekizli yıldızla ilgili kararını verdi.

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi yeni bir boyut kazandı.
Siyah - Beyazlı taraftarların merakla sahalara dönmesini beklediği Portekizli yıldız için gözler Sergen Yalçın'daydı.

2 yılda 6. kez transfer oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı2 yılda 6. kez transfer oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı

Süper Lig’de ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını 2 Ocak’ta Antalya’da sürdürecek.
Ancak Siyah - Beyazlılarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

RAFA SILVA KARARI ÇIKTI

Fotomaç’ın haberine göre, Portekizli futbolcu Rafa Silva’nın antrenmanlardaki isteksiz ve umursamaz tavırları teknik heyetin sabrını taşırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 32 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampına götürmeme kararı aldı.

2025/12/22/sergenrafa.jpg

Yalçın’ın yönetime, “Takımın dengesini bozacak hiçbir sürece kesinlikle izin vermem” mesajını verdiği aktarıldı.

EN SON 2 KASIM'DA SAHAYA ÇIKTI

Rafa Silva, 2 Kasım’da oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana siyah-beyazlı formayı giymedi.
Trendyol Süper Lig’de oynanan son 6 maçta ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinde de kadroda yer almadı.

