2 yılda 6. kez transfer oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen voleybolcu Hilal Kocakara son 2 yıl içinde 6. kez transfer oldu.

23 yaşında ve 1.81 boyunda olan Hilal, Fenerbahçe altyapısından yetişti, 2020-21 sezonunda da A takıma yükseldi.

2021-22'de Nilüfer Belediyespor forması giyen Hilal, aynı sezon Doğuş Üniversitesi takımına da geçti.

BAŞDÖNDÜREN TRAFİĞİ

2022-23'te Bolu Belediyespor'da yarım sezon geçirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi'ne transfer olan Hilal, 2023-24'te Beşiktaş forması giydi.

2024-25 sezonuna Zeren Spor'da başladıktan sonra İlbank'a geçen Hilal, son olarak da Aydın Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

"BİRLİKTE NİCE BAŞARILARA" DİYEREK AÇIKLADILAR

Aydın Büyükşehir Belediyespor tarafından transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gümüş kızlar: Filenin Sultanları

“Hoş geldin Hilal Kocakara! Pasör Hilal Kocakara, 2025/26 sezonu sonuna kadar mavi-beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek. Birlikte nice başarılara.”