Mauro Icardi dayanamadı: Anında tepki gösterdi

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, yönetimin kendisiyle yollarını ayıracağına dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Arjantinli golcü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Mauro Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.



Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.



Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.



Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz.