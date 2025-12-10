Sinan Engin Icardi'nin gideceğini açıkladı: Çok sert konuştu

Yayınlanma:
Monaco - Galatasaray maçının ardından konuşan Sinan Engin, Mauro Icardi'ye yüklendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. II. Louis Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibine, 1-0 mağlup oldu.

Monaco’ya galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 68. dakikada Folarin Balagun kaydetti. Karşılaşmanın ardından Asist Analiz Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Mauro Icardi’ye eleştirilerde bulundu.

Abdülkerim Durmaz Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

“ICARDI ‘GİDECEĞİM’ DEMİŞ”

Sinan Engin konuşmasında "Böyle gamsız bir adam olabilir mi ya? Icardi'nin dünya umurunda değil. Ben böyle bir şey görmedim. Bir canlanırsın be kardeşim. Galatasaray'a maliyeti 15 milyon Euro. Ne ekstra bir antrenman yapıyor, ne başka bir şey. 'Gideceğim' falan demiş” sözlerini sarf etti.

icardi-aa-23.webp

“BİR ŞEYİ PROTESTO EDİYOR SANKİ”

Günay Güvenç’e de yüklenen Sinan Engin, "Futbolcuların rakip kulübeyle atışması nedir ya? Günay Güvenç, konsantrasyon eksikliğinden golü yedi. Oyuna girerken ki hâline bak, ‘Girme kardeşim oyuna’ dersin. Bir şeyi protesto ediyor sanki; ‘Ben zaten iyiydim, Uğurcan’ı aldınız’ diyor. Sen bak işine ya! Bir saniye bile konsantrasyonu kaybedince böyle oluyor" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“ALLAH’TAN 15 GÜN SONRA DEĞİL”

Atletico Madrid maçına da değinen Sinan Engin, "Allah'tan Atletico Madrid maçı 15 gün sonra değil. Bu bir şans. En azından sakatlar iyileşecek ve takım biraz dinlenecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

