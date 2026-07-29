Icardi'nin sıradaki adresini menajeri açıkladı: En iyi seçenek gibi görünüyor

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino açıklamalarda bulundu. Pino, Arjantinli futbolcunun geleceğine dair konuştu.

"ARJANTİN'DE OYNAMAKLA İLGİLENMİYOR"

TYC Sports'a konuşan Elia Pino, Icardi'nin Arjantin'de oynamayı düşünmediğini söyledi. Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her hâlükârda Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor" dedi.

"EN İYİ SEÇENEK COMO"

Serie A ekiplerinden Como'nun en iyi tercih olduğunu söyleyen Pino, "Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 kilometre uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor" sözlerini sarf etti.

"KARAR HER AN VERİLEBİLİR"

Mauro Icardi'nin geleceğine dair kararı yakında vereceğini vurgulayan Pino, "Karar her an verilebilir" diye konuştu.