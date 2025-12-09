İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığını ne zaman bırakacağını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığını ne zaman bırakacağını açıkladı
Yayınlanma:
Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamında, bahis soruşturmasında 2. dalganın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ilk kez konuştu. Hacıosmanoğlu görevi ne zaman bırakacağını da Riva'daki basın toplantısında açıkladı. İşte TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun istifa sözleri.

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasında art arda yaşanan flaş gelişmeler sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kameraların karşısına geçti. ABD dönüşünde Riva'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacıosmanoğlu çok sert göndermeler yaparken TFF Başkanlığını ne zaman ve ne şartta bırakacağını da açıkladı.

Hacıosmanoğlu ABD’den döner dönmez açtı ağzını yumdu gözünüHacıosmanoğlu ABD’den döner dönmez açtı ağzını yumdu gözünü

Kamuoyundaki eleştirilere aldırmadıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, "Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz.
Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz.
Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor" diye konuştu.

haci.jpg
Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması

HACIOSMANOĞLU'NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevi ne zaman bırakacağına dair önemli açıklamalarda da bulundu. Futbol ailesine hizmet etmeyi öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, engellemeler karşısında taviz vermeden görevi bırakabileceklerini ifade ederek istifa sinyali verdi.

"GÖREVİ BIRAKIRIZ"

Hacıosmanoğlu, kulüplerle kavga etmeyeceklerini belirterek, "Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Allah bizim hakkımızda hangi hesabı yapıyorsa kalbimize verecektir. Biz Türk futbol ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimiz anladığımız anda görevi bırakırız. O irade de bizde var. Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. izim de vereceğimiz cevap elbet var" sözleriyle istifa açıklamasında bulundu.

Men cezası alan hakemden Hacıosmanoğlu hakkında ağır suçlamaMen cezası alan hakemden Hacıosmanoğlu hakkında ağır suçlama

"BİZE BASKI YAPILAMAZ"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kamuoyunun baskı konusunda hassas olduğunu belirterek, “Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz” sözleriyle yönetim anlayışını bir kez daha savundu.

Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
Spor
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe Dursun Özbek Okan Buruk açıklaması: "Köpeksiz köy bulmuşlar" kime dedi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe Dursun Özbek Okan Buruk açıklaması: "Köpeksiz köy bulmuşlar" kime dedi
Galatasaray TFF'ye yanıt verdi: Paylaşım viral oldu
Galatasaray TFF'ye yanıt verdi: Paylaşım viral oldu
Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Şok üstüne şok
Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi kötü haber: Şok üstüne şok