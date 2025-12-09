Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturmasında art arda yaşanan flaş gelişmeler sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kameraların karşısına geçti. ABD dönüşünde Riva'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacıosmanoğlu çok sert göndermeler yaparken TFF Başkanlığını ne zaman ve ne şartta bırakacağını da açıkladı.

Kamuoyundaki eleştirilere aldırmadıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu, "Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz.

Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz.

Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevi ne zaman bırakacağına dair önemli açıklamalarda da bulundu. Futbol ailesine hizmet etmeyi öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, engellemeler karşısında taviz vermeden görevi bırakabileceklerini ifade ederek istifa sinyali verdi.

Hacıosmanoğlu, kulüplerle kavga etmeyeceklerini belirterek, "Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Allah bizim hakkımızda hangi hesabı yapıyorsa kalbimize verecektir. Biz Türk futbol ailesine layıkıyla hizmet edemeyeceğimiz anladığımız anda görevi bırakırız. O irade de bizde var. Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. izim de vereceğimiz cevap elbet var" sözleriyle istifa açıklamasında bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kamuoyunun baskı konusunda hassas olduğunu belirterek, "Bize baskı yapılmayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz" sözleriyle yönetim anlayışını bir kez daha savundu.