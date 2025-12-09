Türk futbolunda deprem etkisi yaratan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturmasında 39 şüpheliden aralarında Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Konyasporlu oyuncu Alassane Ndao ve Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklanırken 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HACIOSMANOĞLU "HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ

Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig’de 15. haftanın ardından yapılan hakem hatalarıyla ilgili kendisine tepki gösteren kulüp yönetici ve başkanlarına çok sert bir açıklamada bulunmuştu.

Hacıosmanoğlu açıklamasında, "Güzel bir kura çektik. Bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE HACIOSMANOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Seçilmeden önce ilkemiz şuydu; Şeffaf, adil, adaletli, herkese eşit mesafede olmak. Ve bugüne kadar bunu başardık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı.

BİZİ KARIŞTIRMASINLAR

Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Şu camia güçlü diye 3 gün daha fazla kalacağız diye onlarla iyi geçinelim gibi bir düşüncemiz olmadı. Bizim kapımız herkese açık. 3. Lig ve Süper Lig arasında hiçbir zaman fark olmadı. Hepsine aynı değeri verdik.

REZİL KARARLAR ALINDI

Türk futboluna hizmet veremeyeceğimizi anladığımız zaman burada durma niyetimiz yok. Burada öyle rezil kararlar alındı ki gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir.

Üzülerek görüyorum operasyonlar derinleştikçe bir panik havası başladı bazı kesimlerde. Bunu da kamuoyu görüyor.

KİŞİSEL HESAP PEŞİNDE KOŞANLAR

24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası’na, play-off kuralarında şanslı bir kura çektik. Üzüntüm; dünyanın öteki ucunda millî duyguları yaşarken Türkiye’de kişisel hesaplar peşinde koşanların bu duyguları yaşamamıza engel olmalarıdır. Buradaki açıklamalar nedeniyle, orada çekmiş olduğumuz güzel kuranın sevincini yaşayamadık.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alınteriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına.

AKIN GÜRLEK SÖZLERİ

Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı.

BUNUN VEBALİ VAR

Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye.

DURSUN ABİYLE GÖRÜŞTÜK: MEMNUN KALKTILAR

Galatasaray kulüp başkanımız ve kulüp başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var hakem arkadaşın, sarı kartı göstermemiş ama orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. 8 kişi hücuma çıkarlarken hakem oyunu durduruyor. Görüşme güzel geçti. Onlar da memnun kalktılar.

DERBİ AÇIKLAMASI

Derbilerde çok şeyler gördük. Fenerbahçe - Galatasaray maçının sonucuna hakem etki etmedi. Algıyla, yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılmayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar.

YASİN KOL İDDİASI

Hakem Trabzon bölgesi hakemi. Derbiyi berabere bitirmek için çalışmış. O maçta hakem, maçın sonucuna mı etki etti? Hayır. Bu cümleler Türk futboluna katkı yapmaz. Dikkat etmek lazım. Galatasaray kulübümüzün hocası, Arda Kardeşler'in günahı neydi diyor. Onun pozisyonuyla Yasin Kol'un pozisyonu bir değil. Kaldı ki bu mesajların futbol kamuoyuna hiçbir katkı sağlamayacağına inanıyorum. Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Beşiktaş - Galatasaray derbisinde benim için bitmişti.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğtim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara.

Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor.

Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil.

Talihsiz açıklamalar... Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİNE CEVAP

Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor.

KİME HESAP SORDU?

Hacıosmanoğlu, "ABD'de yaptığınız açıklama kime karşıydı, hangi açıklamalardan rahatsız oldunuz, özneler kimdi" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

İnsanlar bizle konuşurken kuzu gibi karşımızda, dostluk mesajlar veriyoruz, ağabey kardeş diyoruz, beraber Türk futboluna hizmet edeceğiz diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilenlere vereceğimiz bir cevap var! Anlatabildim mi! Temsilciler ve gözlemcilerle ilgili bize bilgi gelmedi. Gelince gereğini yapacağız.