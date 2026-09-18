Hüseyin Yücel'den Beşiktaş hamlesi: Anlaşmayı resmen açıkladı

Bahçeşehir Koleji Okulları’nın başkanı ve Beşiktaş eski Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüp ile yapılan anlaşmayı açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı ihaleyi BJK Plaza A ve B Blok’ta yer alan 39 bağımsız bölümün 20 yıllık kiralama hakkını Bahçeşehir Okulları kazandı.

Hüseyin Yücel, 2026–2027 sezonu boyunca Tüpraş Stadyumu’nun Güney Tribünü'nün, “Bahçeşehir Koleji Tribünü” adıyla Beşiktaş'a ev sahipliği yapacağını belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Hüseyin Yücel'in açıklaması şu şekilde:

''Değerli Beşiktaşlılar,

Bahçeşehir ailesi olarak Beşiktaşımızla çok kıymetli iki iş birliğini hayata geçirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, BJK Plaza A ve B Blok’ta yer alan 39 bağımsız bölümün 20 yıllık kiralama hakkını Bahçeşehir Okulları A.Ş. olarak kazanmış bulunuyoruz.

Bunun yanı sıra, 2026–2027 sezonu boyunca Tüpraş Stadyumu’nun Güney Tribünü, “Bahçeşehir Koleji Tribünü” adıyla Beşiktaşımıza ev sahipliği yapacaktır. Bahçeşehir Koleji olarak Beşiktaş camiasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Büyük Beşiktaş’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya, gücümüze güç katmaya devam edeceğiz.

Eğitimin ve sporun birleştirici gücüne inanan biri olarak, bu değerli iş birliğinin Beşiktaşımıza, Bahçeşehir Koleji’ne ve tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

Yolu açık, başarıları daim olsun Beşiktaş’ımızın.''