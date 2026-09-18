Ahmet Çakar Amedspor Beşiktaş maçının sonucunu duyurdu
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Amedspor-Beşiktaş maçının sonucuna dair tahminde bulundu.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele, 20 Eylül Pazar günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Kısal yapacak.
BİLETLER 10 SANİYEDE TÜKENDİ!
Taraftarlar Amedspor'un satışa sunduğu biletlere büyük ilgi gösterdi ve biletler 10 saniye içinde tükendi.
İKİ TAKIM ARASINDA 2 PUANLIK FARK VAR
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 puanla 2. sırada yer alıyor.
Amedspor ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 10 puanla 3. sırada bulunuyor.
AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Amedspor-Beşiktaş maçının sonucunda dair tahminde bulundu.
Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Amedspor'u yeneceğini belirtti.