10 saniye sürdü! Amedspor'da Beşiktaş öncesi ortalık karıştı: "Farkındayız" açıklaması

Süper Lig'de haftanın kritik maçında Amedspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 20 Eylül Pazar günü yapılacak maç Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

Amedspor Kulübü maçın biletlerini satışa çıkardığı gibi bitti.

Biletler şu fiyatlardan satıldı:

Kale arkası: 900 TL

Kulakçık: 1.100 TL

Doğu üst: 1.900 TL

Doğu alt: 2.200 TL

Batı: 5.000 TL

VIP: 10.000 TL

Misafir: 1.170 TL

AMEDSPOR YÖNETİMİ: FARKINDAYIZ

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor'un satışa çıkardığı 33 biletin 10 saniyede bittiği ortaya çıktı. Ortalık karıştı. Bunun üzerine ortaya çeşitli iddialar atıldı. Amedspor yönetimi de açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, karşılaşmalarımıza yönelik yoğun bilet talebinin farkındadır. Bu nedenle kötü niyetli, toplu veya farklı amaçlarla gerçekleştirilebilecek alımların önüne geçmek ve biletlerin mümkün olduğunca taraftarlarımıza adil şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla bilet satış sürecinde farklı bir yöntem uygulanmıştır.

Biletlerin satışa açılacağı saati süreçten sorumlu yönetim kurulu üyesi dışında hiç kimseyle paylaşılmamıştır. Kulübümüzün ilgili sisteme bildirimi sonrasında, resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılan duyuruyla eş zamanlı olarak bilet satışları başlatılmıştır. Dolayısıyla biletlerin satışa çıkış zamanına ilişkin herhangi bir kişi veya gruba önceden bilgi verilmesi söz konusu değildir.

Bununla birlikte asıl meselenin, Amedspor’a gösterilen yoğun ilgi karşısında mevcut stadyum kapasitesinin artık yetersiz kalması olduğunun farkındayız. Her karşılaşmada on binlerce taraftarımız tribünlerde takımımızın yanında olmak isterken, mevcut kapasite nedeniyle önemli sayıda taraftarımızın dışarıda kalması bizleri de üzmektedir. Kulübümüz, taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetleri ve beklentileri hassasiyetle takip etmektedir. Mevcut koşullar içerisinde bilet satışlarının adil, şeffaf ve sağlıklı yürütülmesi için gerekli özen gösterilmektedir.”