Herkes 5 milyon Euro sanıyordu, Amedspor'un golcüsünün gerçek maaşı ortaya çıktı

Amedspor Başkanı Nahit Eren, taraftarın sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü golcü Gift Orban'ın gerçek maliyetini ilk kez açıklayarak ezber bozdu.

RAKAMLARI DUYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı dev rakibi Beşiktaş'ı nefes kesen maçta 3-2 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve averajla liderlik tahtına oturdu.

Tarihİ zaferin ardından gözler, Beşiktaş maçının yıldızlarından olan Nijeryalı golcü Gift Orban'a çevrildi.

Kulüp Başkanı Nahit Eren, basında çıkan astronomik transfer iddialarına son noktayı koydu ve tüm gerçekleri tek tek ifşa etti.

NE 1 MİLYON NE 5 MİLYON

Kamuoyunda konuşulan rakamların tamamen asılsız olduğunu belirten Başkan Nahit Eren, transferin mali detaylarını şu sözlerle duyurdu: "Biz Gift Orban'ı iddia edildiği gibi 1 milyon Euro'ya değil, tam yarı fiyatına, yani 500 bin Euro'ya kiraladık. Sözleşmedeki satın alma maddesi de sanıldığı gibi yüksek değil. Eğer Orban takımımızda 10 gol atarsa, zorunlu satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek. Bu rakam da basında yazılan 5 milyon Euro değil, tam olarak 3 milyon Euro''

3 MİLYON EURO TAKSİTLE ÖDENECEK

3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin kulüp bütçesini sarsmayacağını müjdeleyen Nahit Eren, ödeme planı hakkında da taraftarın yüreğine su serpti. Eren, "Bu bedeli de peşin değil, yıllara bölünmüş taksit şeklinde ödeyeceğiz" diyerek Amedspor'un mali anlamda çok karlı ve profesyonel bir anlaşmaya imza attığını vurguladı.