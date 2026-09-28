Hande Baladın ve Eda Erdem şov yaptı: Şampiyon belli oldu

Voleybolu sokağa taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla oyuna yeni bir boyut kazandıran Red Bull Back Line, bu yıl İstanbul’da kumsalda düzenlendi. Kalamış Atatürk Parkı Plaj Voleybolu Sahaları’nda oynanan karşılaşmalar, rekabet ve eğlenceyi bir araya getirdi.

ATHENA ŞAMPİYON OLDU

İki ayrı sahada 25 ve 26 Eylül’de gerçekleştirilen elemelerin ardından finale kalan takımlar, 27 Eylül’de Türkiye şampiyonluğu için sahaya çıktı. Final mücadelesinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Şepidi’yi 3-0’lık skorla geçen Athena takımı, Red Bull Back Line 2026 Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon takıma özel tasarım Red Bull Back Line kupası ve madalyaları Red Bull sporcusu Dilay Özdemir tarafından takdim edilirken, finale kalan takımlara da özel tasarım finalist kitleri verildi.

MİLLİ VOLEYBOLCULAR ŞOV MAÇINA ÇIKTI

Final gününde Red Bull sporcusu Hande Baladın’ın da yer aldığı şov maçına, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ise MEDYA101’in konuğu olarak katıldı. Şov maçında Red Bull sporcusu Dilay Özdemir de kenardan taktik verdi.

Türkiye şampiyonu Athena takımının da yer aldığı ve iki set üzerinden oynanan şov maçında, Hande Baladın’ın takımı ile Eda Erdem’in takımı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen şov maçı 1-1 sona erdi. Voleybolseverler şov maçında tezahüratlarıyla iki takıma da destek verdi.

HANDE BALADIN: HEP BİRLİKTE GÜZEL ANLAR YAŞADIK

Maçın ardından açıklama yapan Red Bull sporcusu Hande Baladın, “Bugün Kalamış’ta çok güzel bir gün geçirdik. Seyircilerin de etkinliğe ilgisi oldukça yoğundu. Burada hep birlikte güzel anlar yaşadık. Dilay ile Red Bull çatısı altındaki ilk etkinliğimizdi, bu nedenle benim için ayrıca keyifliydi.” şeklinde konuştu.

DİLAY ÖZDEMİR: TÜRKİYE'NİN VOLEYBOLA VERDİĞİ DEĞERİ BİR DAHA GÖRDÜK

Red Bull sporcusu Dilay Özdemir ise “Burada olduğum için çok mutluyum. Hande Abla ile Red Bull ailesindeki ilk etkinliğimizdi ve çok güzel geçti. Türkiye’nin voleybola verdiği değeri ve ilgiyi bir kez daha görmüş olduk. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

VOLEYBOLUN KURALLARI KUMSALDA YENİDEN YAZILDI

MEDYA101’in destekleriyle düzenlenen Red Bull Back Line, kendine özgü kurallarıyla klasik voleybola farklı bir mücadele dinamiği getirdi. Setlerin 11 sayı üzerinden oynandığı turnuvada, her setin ardından kazanan takımın sahası bir metre daraldı. Servisin doğrudan sayıya dönüşmesi ise takımlara iki sayı kazandırdı.

Eleme karşılaşmaları üç set, çeyrek finalden itibaren mücadeleler beş set üzerinden oynandı. Dört asıl ve bir opsiyonel yedek olmak üzere en fazla beş oyuncudan oluşan takımlar, sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncu bulunacak şekilde mücadele etti.