Hakem Yasin Kol’un ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alınarak emniyete götürülen Yasin Kol'un ilk ifadesine ulaşıldı.

"SADECE BORÇ PARA GÖNDERDİM"

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MASAK ve HTS kayıtları incelemesi sonrası "yasa dışı bahis", "evrakta sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Yasin Kol, hakkındaki iddiaları reddetti.

Kol'un ifadesinde, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece benden borç para isteyen, sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında hiçbir hesap hareketim yoktur" diyerek açıklama yaptığı öğrenildi.

SORUŞTURMADA KİMLER GÖZALTINDA?

İstanbul merkezli yürütülen ve dijital materyallerin incelenmesiyle derinleşen dev operasyonda, daha önce de Türk futbolunun zirvesindeki çok sayıda isim gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem gören diğer isimler şunlar:

Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı)

Ahmet Şahin (Eski MHK Başkan Vekili)

Yunus Yıldırım (Eski MHK Üyesi)

Ferdi Karadoruk (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

Sebahattin Şahin (TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

Alican Sağlar (TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

Emre Kosif (İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

"Eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.