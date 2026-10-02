Son Dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli “Hakemler dosyası” soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA 4 İLDE OPERASYONA UZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiaları incelendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerini değerlendirdi.

Bu çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

MHK BAŞKANI VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu

Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.