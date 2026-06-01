Hakan Safi'nin Antonio Conte'ye yapacağı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, teknik direktörlük koltuğu için Antonio Conte'ye teklif yapacak. Safi, 2 yıllık sözleşme önerecek.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi teknik direktörünü açıklama peşinde.

Daha önce Süper Lig'i bilen bir hocayla anlaşacaklarını belirten Hakan Safi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SON KARAR ANTONIO CONTE

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde danışmanı Paolo Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi bu düşüncesinden vazgeçerek Napoli'den ayrılan Antonio Conte'de karar kıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK

A Spor'da yer alan habere göre; hafta içerisinde İtalyan teknik adamla son bir toplantı yapmayı planlayan Hakan Safi, 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

15 MİLYON EURO MAAŞ İSTİYOR

Antonio Conte'nin Aziz Yıldırım'ın da adayları arasında yer aldığı gelen haberler arasında. Conte'nin yıllık 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro şampiyonluk bonusu talep ettiği öne sürüldü.

