Hakan Safi'den ortalığı karıştıracak Aziz Yıldırım iddiası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Hakan Safi açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE ARŞİVLERİ ÇIKARALIM"

TRT Spor yayınında konuşan Hakan Safi, "Aziz Başkan, 2018'den beri, hiçbir başkana öyle birlik beraberlik çağrısı yapmadı, hiçbir başkana destek açıklaması yaptık. Önce o arşivleri çıkaralım, onları soralım" dedi.

"KENDİ YOLUMDA İLERLİYORUM"

Hedefleri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Hakan Safi, "Bizim derdimiz çağrıya kulak vermek değil, bizim derdimiz Fenerbahçe. Kendi yolumda ilerliyorum. Kim birlik istiyor kim istemiyor, arşivler orada duruyor. Ben kendi hayallerimle kendi isteklerimle devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KARŞININ KİM OLDUĞU BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Seçime dair Hakan Safi, "Seçim de 7 Haziran'da, Allah nasip ederse kazanacağız. Ben kendi yolumda devam ediyorum. Karşının kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Karşı taraf adaydır" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİLECEK DİYORLAR"

Aziz Yıldırım'ın çekilebileceğini öne süren Hakan Safi, "Çekilecek diyorlar, ben öyle duyuyorum. Yeni daha bu" diye konuştu.