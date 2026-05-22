Halk TV Spor Fenerbahçe'de Hakan Safi dev transferi kafasına koydu

Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldı. Safi seçim öncesinde anlaşmayı tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Safi, futbol aklı olarak açıkladığı Paolo Maldini’yle bir görüşme yaparak transfer ve teknik direktör hamleleri için fikir alışverişinde bulundu.

HEDEF RAFAEL LEAO

İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre; Hakan Safi, Milan forması giyen Rafael Leao’yla ilgili Paolo Maldini’den bilgi aldı.

SEÇİM ÖNCESİ DUYURMAK İSTİYOR

Seçimde elini güçlendirmek isteyen Hakan Safi’nin yıldız bir futbolcu transferiyle camiayı etkilemek istediği vurgulandı.

MANCHESTER UNITED DA DEVREDE

Haberde ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın da Portekizli futbolcu için devrede olduğu kaydedildi.

10 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Milan formasıyla 30 maçta forma giyen Rafael Leao, bin 946 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu bu sürede 10 gol ve 3 asist kaydetti.

