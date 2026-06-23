Hakan Çalhanoğlu defteri resmen kapandı

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Hakan Çalhanoğlu transferine son nokta konuldu!

Yorumcu Zeki Uzundurukan'a göre Hakan Çalhanoğlu artık Galatasaray'ın gündeminde yer almıyor.

Geçen yıl Ali Koç, bu yıl ise Hakan Safi ile temasa geçmesi yönetimin Çalhanoğlu'na soğuk bakmasına yol açtı. Ocak ayında transfer gerçekleşebilirdi ancak Inter Başkanı oyuncuyu bırakmadı.

CAN UZUN'A ENGEL

Uzundurukan, Can Uzun için Galatasaray'ın çok istekli olduğunu ancak rakamların önünde duran bir engel olduğunu belirtti:

Can Uzun'un kendisi Galatasaraylı. Ailesi de Galatasaraylı. Okan Buruk kendisini çok istiyor ama Galatasaray 30-35 milyon euroya çıkmaz. Dursun Özbek'in kararı böyle. Çünkü bu tip adamları aldığın zaman daha fazlasına satamazsın.

DÜNYA KUPASI PİYASA DEĞERİNİ DÜŞÜRDÜ

Uzundurukan'ın dikkat çektiği bir diğer nokta Can Uzun'un piyasa değerindeki erozyon oldu. Milli Takım'da Dünya Kupası sürecinde yeterince süre alamayan ve kendini gösteremeyen oyuncunun market değerinin düştüğünü belirten yorumcu, Osimhen transferini ise bu kuralın dışında tuttu:

Osimhen transferi istisna. O paralar kendini kanıtlamış yıldızlara verilir.