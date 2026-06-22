Icardi'ye yapılacak teklif ortaya çıktı

4 sezondur Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performans ile kulübün efsane futbolcuları arasına giren Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Icardi ve Galatasaray arasında sözleşme görüşmeleri sürse de anlaşma şartlarında ortak nokta bulunamaması sonrası görüşmeler tıkandı.

İTALYA'DAN ICARDI'YE SÜRPRİZ TALİP

İtalya'dan Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Como, 33 yaşındaki yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

4 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Haberin devamında Como'nun, Mauro Icardi'ye yıllık 4 milyon euro civarında bir teklif yapacağı ve kararın Icardi'de olduğu aktarıldı.

47 MAÇTA 16 GOL

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Mauro Icardi, 16 gol atarken 3 de asist yaptı.