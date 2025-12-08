Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı

ABD'den Türkiye seslenen ve "Dönüşte herkesle hesaplaşacağım" diyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kimleri hedef aldığını Abdülkerim Durmaz açıkladı.

Abdülkerim Durmaz'dan çarpıcı iddia: Hacıosmanoğlu kimlerle hesaplaşacak? Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 'Görüşeceğiz' derken kimleri kastettiğini açıkladı.

Türk futbolunda bahis soruşturmasıyla başlayan kaos Süper Lig'in 15. haftasında hakem hatalarıyla zirveye çıktı.
Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı kritik görüşmelere dikkat çekti.
Durmaz, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında avantajlı olabileceğini savunurken, hakemler ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile yapılacak toplantının önemine vurgu yaptı.

"TRABZONSPOR'U GÖZDEN KAÇIRDILAR"

Abdülkerim Durmaz, futbol kamuoyunun Galatasaray ve Fenerbahçe’ye odaklandığını ancak Trabzonspor’un göz ardı edildiğini belirtti. Ünlü yorumcu “İkinci yarıda Galatasaray ve Fenerbahçe, Trabzon’a gidecek. Bu onlar adına büyük bir avantaj” sözleriyle bordo-mavili ekibin yarıştaki şansına dikkat çekti.

HACIOSMANOĞLU KİMLERLE HESAPLAŞACAK?

Deneyimli yorumcu, Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen, VAR’daki Onur Özütoprak ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşeceğini iddia etti ve “Zaten duyumlar da bu yönde. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşılıklı bir atışması olmadı. Sadece Beşiktaş bir paylaşım yaptı” ifadeleriyle kulis bilgilerini paylaştı.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞTE" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ABD dönüşünde Türkiye'ye dönüşte Hesaplaşacağım” sözleriyle gündeme geldiğini hatırlatan Durmaz, bu açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Durmaz’ın iddiaları, futbol kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşlerken gözler Hacıosmanoğlu’nun yarın Riva'da yapacağı basın toplantısına çevrildi.

