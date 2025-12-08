Ortalığı karıştıracak Hacıosmanoğlu iddiası: Taraf tutuyor!

Süper Lig'de hakem kararları eleştirilmeye devam ederken, ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Hacıosmanoğlu taraf tutuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili bu iddiayı ortaya Telegol yorumcusu Serhat Ulueren attı.

Hacıosmanoğlu'na ilk tepki sürpriz bir isimden geldi

Ulueren, programında şu ifadeleri kullandı:

- Herkes Okan Buruk'a iyi kadrolar verildiğini söylüyor ama kendisi bunu hak etti. Şampiyonluklar kazandı ve adama Osimhen'e aldılar. Şampiyon olamasaydı kimse kara kaşına kara gözüne bakmazdı.

"BUNLAR DOĞRU DEĞİL"

- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taraf tutuyor. Derbiden sonra hiçbir şey demedi. Yasin Kol ve Ali Şansalan üst üste iki maç birden aldı. Fakat Galatasaray alehine bir şey olunca hemen demeç vermeye kalktı. Bunlar doğru değil.

- Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımda kalacağını düşünüyorum. Çünkü Icardi'ye şunu demişler: 'Sen 1 sene daha bizimle kal. Muhtemelen Osimhen'i elimizde tutamayacağız ve Avrupa'ya satacağız.' şeklinde konuşmuşlar.

- Zaten Afrika Kupası başlayınca Osimhen ülkesine gidecek ve Icardi daha fazla şans bulacak.