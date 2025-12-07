Hacıosmanoğlu'na ilk tepki sürpriz bir isimden geldi

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Galatasaray – Samsunspor maçının yankıları devam ediyor.

KAZIMCAN KARATAŞ’IN POZİSYONU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Maçın son anlarında Kazımcan Karataş’ın eline çarpan top ve hakem Mehmet Türkmen’in devam kararı vermesi eleştirilere neden oldu. Başta Samsunspor olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar da bu karara tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

“KÖPEKSİZ KÖY BULMUŞLAR ÇOMAKSIZ DOLAŞIYORLAR”

2026 Dünya Kupası nedeniyle ABD’de bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım” dedi.

YÜKSEL YILDIRIM’DAN YANIT

Hacıosmanoğlu’nun bu açıklamasına ilk tepki gösteren isim Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım oldu. "Seni seviyoruz ve sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama biz de köpeksiz köyde çomaksız dolaşmıyoruz. Çomağımızı daha çıkarmadık. Senin adaletli davranıp gerekenleri en kısa zamanda yapmanı bekleyeceğiz. Gerekirse çomağımızı da çıkarırız ne olur olmaz... Latin Amerika'ya uçmaya hazırlanırken uçaktan böyle karışık güzel bir pazar latifesi yapalım istedim" ifadelerini kullandı.