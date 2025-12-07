Ahmet Çakar ile görüşmesini açıkladı: Cem Küçük'ün iddialarına olay cevap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis soruşturmasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar gözaltına alınmıştı.

Ahmet Çakar’ın eski patronu olan BTV Youtube kanalı sahibi Avukat Bışar Özbey, ünlü yorumcu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Gözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

AHMET ÇAKAR YALANLADI

Kendi kanalında konuşan Bışar Özbey, Cem Küçük’ün ortaya attığı iddiaları Ahmet Çakar’ın yalanladığını söyledi.

Bışar Özbey’in konuya dair açıklaması şu şekilde:

‘Ne alakası var oğlum’ dedi. Hesabında bir yüksek miktarda para harekatı olmuş geçmiş dönemde 5 yıl önce. Yani yüksek miktarı da söyleyelim ya, 1.4 milyon dolar ya da 1.45 milyon dolarlık bir para hareketi var. O da hanımının. Hanımı çok zengin bir aileden geliyor, eşi çok zengin bir aileden geliyor. Eminönü’nde bir dükkan satışı olmuş. O dükkan satışı da resmi. Gelen para resmi paranın geldiği yer resmi. Tapuda gösterilen rakam resmi. Kendisi eşine gönderiyor. Eşi de Amerika'ya kızına gönderiyor parayı.

“CEM KÜÇÜK NE DEMİŞTİ”

Ahmet Çakar ve eşinin gözaltına alınmasına dair konuşan Cem Küçük konuşmasında “Ahmet Çakar'ı iyi tanırım. Esennur Ezgi benim de avukatım. Benim bazı davalarıma bakıyor. Programdan önce onu aradım. Dosyaya kısıtlılık bilgisi konduğu için bilmediğini söyledi ama bana bahis değil dedi. Şikeden şüphe ettiğini söyledi. Ahmet Çakar'ın bahis oynadığını biliyoruz. Ben Ahmet Çakar'la Beyaz TV'de çalıştığım dönemde böyle elinde bir şey baya bahis çalışırdı. Ama onun bu defa şike iddiası var. Ahmet Çakar zaten karısı üzerinden oynuyormuş. Öyle bir iddia var. Bu arada Ahmet Çakar'ın eşi 70'lerde 80'lerde Türkiye'nin ünlü televizyon markasının sahibinin kızı. Adını vermiyim ama Ahmet Çakar'ın karısı çok zengindir zaten büyük zengindir” ifadelerini kullanmıştı.