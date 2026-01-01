Aykut Kocaman topa tuttu: Bir gün ordasın bir gün burdasın! Dikkatli konuş

Aykut Kocaman topa tuttu: Bir gün ordasın bir gün burdasın! Dikkatli konuş
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını açıkladı. Kocaman, yorumcuları da topa tutarak eleştirdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den tekrar teklif alıp almadığını açıkladı. Aykut Kocaman, yorumculuk yapan teknik direktörleri de eleştirdi.
Sports Digitale YouTube kanalında programa katılan Kocaman, şunları söyledi:

"BİR FENERBAHÇELİ OLARAK MUTLU ETTİ"

"Teklif tarafına değinmeyeceğim, bunun için zamanlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilerleyen zamanda birkaç cümle etme ihtiyacım olabilir. Bir mutabakat halinde, ortak bir uzlaşma haline gelmiş şekilde büyük çoğunlukla ismimin geçmesi bir Fenerbahçeli olarak beni mutlu etti.

2024/11/08/hbfb.jpgDaha önce de ihtiyaç olması halinde hiçbir şarta bağlı olmaksızın yardım etmek için hazır olduğumu söylemiştim. O zaman ihtiyaç oldu, benim üzerimde düşünüldü ama olmadı. Olan, iyi oldu şu anda. Gayet de iyi gidiyor. Fenerbahçe'nin daha net bir santrafora ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin en az 3 tane transfere ihtiyacı var. Topla kontrolü, ilerlemesi ve aktarmasını biraz daha hızlandıracak, biraz daha adam eksiltebilen oyunculara doğru hamle yapılabilirse var olan gücünü biraz daha artırabilir."

"YORUMCULUK YAPMADIM ÇÜNKÜ!.."

"Dört yıldır teknik direktörlüğe ara verdim, birçok yerden yorumculuk için teklif geldi. Herhangi bir gelirim yok. Ama yorumculuk yapmadım.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdilerFenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler

Çünkü söylediğim sözlerin dinleyenler tarafından bir değeri olmasını istiyorum. Antrenörlükten yorumculuğa, yorumculuktan antrenörlüğe sürekli geçiş yapanları hiç anlayamıyorum. Bu maddi açıdan veya tanınırlık açısından bir ihtiyaç meselesi ise otur devam et, saygı duyarım. Ama bir gün oradasın, bir gün buradasın. Yorumculukta konuştuğun gibi yap ya da yapamıyorsan konuşurken dikkatli konuş. Yapamadıklarını yorumculuğa geldiğin zaman yapılabilirmiş gibi anlatma. Kısa vadede kazanımlar elde edebiliyor insanlar ama orta ve uzun vadede aslında güvenilirliğini yitiriyosun. İleride yorumculuk yapacağım gün futbolla ilişkimi tamamen kesmiş olacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
Spor
2 kupa kazandıktan 4 ay sonra teşekkür ederek yolladılar
2 kupa kazandıktan 4 ay sonra teşekkür ederek yolladılar
Süper Lig'den Amedspor'a transfer olacak
Süper Lig'den Amedspor'a transfer olacak