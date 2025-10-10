Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla yaptığı toplantının ardından Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldı. Aykut Kocamam fikri ise rafa kalktı.
Fatih Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe’de çalışmalar son sürat devam ederken Başkan Sadettin Saran’dan yeni bir karar çıktı.
AYKUT KOCAMAN’I GETİRMEKTEN VAZGEÇTİ
Milliyet’te yer alan habere göre; takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi planlayan Sadettin Saran bu kararından vazgeçti.
OYUNCULAR ÇOK MEMNUN
Domenico Tedesco ile yola devam kararı alan Sadettin Saran’ın bu kararında oyuncuların düşüncesinin etkili olduğu ifade edildi.
İtalyan teknik adama dair Sadettin Saran ile konuşan futbolcuların antrenman ve iletişim şeklinden memnun olduklarını aktardı.
DOMENICO TEDESCO DA KALMAK İSTİYOR
Haberde ayrıca Domenico Tedesco’nun da Fenerbahçe’de kalmak istediği ve bu yüzden çok sıkı çalıştığı vurgulandı.
Kaynak:Milliyet
