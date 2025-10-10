Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler

Fatih Karagümrük maçı öncesi Fenerbahçe’de çalışmalar son sürat devam ederken Başkan Sadettin Saran’dan yeni bir karar çıktı.

AYKUT KOCAMAN’I GETİRMEKTEN VAZGEÇTİ

Milliyet’te yer alan habere göre; takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi planlayan Sadettin Saran bu kararından vazgeçti.

Sadettin Saran'dan Tedesco ile devam kararı

OYUNCULAR ÇOK MEMNUN

Domenico Tedesco ile yola devam kararı alan Sadettin Saran’ın bu kararında oyuncuların düşüncesinin etkili olduğu ifade edildi.

İtalyan teknik adama dair Sadettin Saran ile konuşan futbolcuların antrenman ve iletişim şeklinden memnun olduklarını aktardı.

DOMENICO TEDESCO DA KALMAK İSTİYOR

Haberde ayrıca Domenico Tedesco’nun da Fenerbahçe’de kalmak istediği ve bu yüzden çok sıkı çalıştığı vurgulandı.