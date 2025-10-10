Fenerbahçe'ye sonunda müjde: Kabus bitti
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son 8 maçı kaçıran Jhon Duran, topla çalışmalara başladı.
Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, milli arada da çalışmalarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Jhon Duran’dan sevindiren bir haber geldi.
TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, topla çalışmalara başladı.
SON 8 MAÇI KAÇIRDI
Kolombiyalı forvet yaşadığı sakatlık nedeniyle son 8 maçta forma giyememişti. Oyuncunun sağlık durumuna dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
6 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST
Jhon Duran, sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr’dan kiralanmıştı. Toplam 6 maçta 328 dakika boyunca sahada kalan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
