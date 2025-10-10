Fenerbahçe'ye sonunda müjde: Kabus bitti

Fenerbahçe'ye sonunda müjde: Kabus bitti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle son 8 maçı kaçıran Jhon Duran, topla çalışmalara başladı.

Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, milli arada da çalışmalarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Jhon Duran’dan sevindiren bir haber geldi.

TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda oynanan Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran, topla çalışmalara başladı.

SON 8 MAÇI KAÇIRDI

Kolombiyalı forvet yaşadığı sakatlık nedeniyle son 8 maçta forma giyememişti. Oyuncunun sağlık durumuna dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

6 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

Jhon Duran, sezon başında Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr’dan kiralanmıştı. Toplam 6 maçta 328 dakika boyunca sahada kalan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

