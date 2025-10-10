Sadettin Saran Murat Ülker'le görüşecek: Fenerbahçe'de tarihi toplantı

Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşanıyor.

21 Eylül'de yapılan olağanüstü seçimle kulübün 38. başkanı seçilen Sadettin Saran, bugün itibarıyla Futbol AŞ başkanlığını da resmen devralıyor.

Ali Koç ve yönetimi, onay süreci tamamlanana kadar hukuki boşluk oluşmaması adına görevine devam etmişti.

İSTİFALAR BUGÜN VERİLECEK

Futbol AŞ’de genel kurul yapılmadığı için, Ali Koç ve yönetimi görevlerini sürdürmüşlerdi. Bugün Futbol AŞ’de genel kurul yapılacak. Ali Koç ve ekibi, istifalarını vererek buradan da tamamen ayrılacak. Sadettin Saran ve belirleyeceği isimler ise Koç'un yönetimi yerine Futbol AŞ’de de yönetim koltuğuna oturacak.

Sadettin Saran yönetimi

SARAN'IN İLK İCRAATI BELLİ OLDU

Sadettin Saran’ın başkanlığının resmiyet kazanmasıyla birlikte kulüpte yeni bir sayfa açılıyor. Saran’ın ilk icraatının ekonomi alanında olması bekleniyor. Kulübün mali yapısını güçlendirmek adına önemli görüşmeler planlanıyor.

MURAT ÜLKER'DEN SARAN AÇIKLAMASI

Sadettin Saran’ın, Türkiye’nin en zengin iş adamı Murat Ülker ile görüşeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

Sadettin Başkan bugün gelecek, görüşeceğiz.

Ben futbolun ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum

Bu açıklama, Sarı Lacivertli kulübün ekonomisinin yeniden yapılandırılması sürecinde güçlü iş birliklerinin sinyali olarak yorumlandı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İŞ ADAMI

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Murat Ülker, Forbes Türkiye’nin güncellediği 'En Zenginler' listesinde 5.4 milyar dolarlık servetiyle zirvedeki yerini korudu.

Bu finansal güç, Fenerbahçe’nin yeni döneminde potansiyel stratejik ortaklıklar açısından dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.