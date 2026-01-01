Manchester United'ı bırakıp Kayserispor'a gelecek

Manchester United'ı bırakıp Kayserispor'a gelecek
Yayınlanma:
Kayserispor'un Manchester United'ın genç oyuncu için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Kayserispor'un ara transferde Manchester United'tan takviye yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
İngiliz basınından Manchester Evening News, Kayserispor'un Manchester United'ın genç oyuncusu Sam Mather'ı bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Haberde Manchester United'ın 21 yaş altı takımında olan ancak kadroya girmekte zorlanan İngiliz futbolcunun, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği, bu nedenle ayrılma kararını verdiği belirtildi.

GENÇ FUTBOLCUYLA MASADA

Kayserispor'un Sam Mather için Manchester United'a teklif yaptığı ifade edildi. Ayrıca genç oyuncuyla şartlar konusunda görüşmelerin başladığı bildirildi.
Sarı kırmızılıların İngiliz futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmek istedikleri de ileri sürüldü.
Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sam Mather, sol kanat görev yapıyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda da oynuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

