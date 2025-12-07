Gözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Gözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, gözaltındayken kendisini iyi hissetmediğini söylemesinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında futbol dünyasından çok sayıda isim gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, Fenerbahçe kaptanı ve milli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı oyuncu Metehan Baltacı bulunuyor.

AHMET ÇAKAR RAHATSIZLANDI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in paylaştığı bilgiye göre; gözaltında bulunan Ahmet Çakar, kendisini iyi hissetmediğini belirterek rahatsızlandı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine ekipler Ahmet Çakar’ı kontrol amaçlı hastaneye sevk etti.

AHMET ÇAKAR'IN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Çakar’ın durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

