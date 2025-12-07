Gözaltındaki Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, gözaltındayken kendisini iyi hissetmediğini söylemesinin ardından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.