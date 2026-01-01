2 kupa kazandıktan 4 ay sonra teşekkür ederek yolladılar

Chelsea, geçen sezonu 2 kupayla kapatan teknik direktör Enzo Maresca'nın görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, 2 kupa kazanan teknik direktör Enzo Maresca'nın görevine son verdi.
Maresca'nın yönetimindeki Chelsea, 4 ay önce çifte kupa zaferi yaşamıştı.

Enzo Maresca: Agresif olacağız

Chelsea, UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

CHELSEA'DEN AÇIKLAMA

Chelsea Kulübü şu açıklamayı yaptı:
"Chelsea ve Teknik Direktör Enzo Maresca yollarını ayırdı. Kulüpte görev yaptığı süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıya taşıdı.

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea: Muhteşem geri dönüşUEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea: Muhteşem geri dönüş

Bu kazanımlar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak ve kulübe yaptığı katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hedefi de dahil olmak üzere dört farklı kulvarda hala ulaşılacak önemli hedefler bulunurken, Enzo ve kulüp yönetimi bu noktada bir değişimin sezonu yeniden rayına oturtmak adına takıma en iyi şansı vereceğine inanıyor. Enzo’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
Chelsea, Premier Lig'de 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puanla 13. durumda yer alıyor.

YERİNE İLK ADAY

Maresca'nın yerine ilk aday olarak Strasbourg'un teknik direktörü Liam Rosenior'un öne çıktığı belirtiliyor.

Post-Match Verdict: Liam Rosenior Vs Leicester City (H) - Blog - Derby County

Rosenior'un pazar günü Chelsea'nin Manchester City ile oynayacağı maçtan önce göreve başlayabileceği de iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

