Göztepe Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 15. haftası, bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek.
Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Kocaelispor ve Kasımpaşa, Turka Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Günün son maçında Tranbzonspor, deplasmanda ikinciliğe yükselmek için Göztepe ile mücadele edecek.
GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMİ AÇIKLANDI
Süper Lig'de oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu:
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: VAR: Alper Çetin / AVAR: Abdullah Bora Özkara
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Hakan Yemişken
20.00 Göztepe - Trabzonspor: VAR: Cihan Aydın / AVAR: Mehmet Kısal
TRABZONSPOR KAZANIRSA İKİNCİLİĞE OTURACAK
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 1-1 berabere kalması sonrası Trabzonspor'a fırsat doğdu.
Bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin 1 puan önünde 2. sıraya yerleşecek.
Lider Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.