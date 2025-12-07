Göztepe Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Göztepe Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de bugün oynanacak olan Göztepe-Trabzonspor maçının ve günün diğer maçlarının VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig'in 15. haftası, bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek.

Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Kocaelispor ve Kasımpaşa, Turka Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Günün son maçında Tranbzonspor, deplasmanda ikinciliğe yükselmek için Göztepe ile mücadele edecek.

GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu:

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: VAR: Alper Çetin / AVAR: Abdullah Bora Özkara

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Hakan Yemişken

20.00 Göztepe - Trabzonspor: VAR: Cihan Aydın / AVAR: Mehmet Kısal

TRABZONSPOR KAZANIRSA İKİNCİLİĞE OTURACAK

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile 1-1 berabere kalması sonrası Trabzonspor'a fırsat doğdu.

Bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin 1 puan önünde 2. sıraya yerleşecek.

Lider Galatasaray'ın ise 36 puanı bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

