Monaco Galatasaray maçının hakemi açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

MAÇIN HAKEMİ MAKKELIE

Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkeile yönetecek.

Makkeile'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

VAR koltuğunda Belçikalı hakem Bram Van Driessche oturacak.

AVAR'da ise yine Belçikalı Benjamin Brand görev yapacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet alırken 2 yenilgi yaşadı.

Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı deviren sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ve U.S Gilloise'ye mağlup oldu.

Galatasaray, lig etabında 9 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde kalan 3 maçı şu şekilde:

9 Aralık: Monaco - Galatasaray

21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak: Manchester City - Galatasaray

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

