Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak hareket

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 1-1 biten Başakşehir-Fenerbahçe maçında takımının tek golünü atan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golünü Milan Skriniar atarken, Başakşehir golü Bertuğ Yıldırım ile buldu.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN PAYLAŞIM

Başakşehir'e 1 puanı getiren golü atan Bertuğ Yıldırım, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gol sevincini paylaşan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımın altına Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

FENERBAHÇELİLERİ SİNİRLENDİRECEK YORUM

Tecrübeli milli oyuncu, Bertuğ'un paylaşımının altına ''Evlat'' yorumunu yaptı.

Abdülkerim Bardakcı'nın yorumu kısa süre içinde gündem olurken, binlerce beğeni aldı.

İşte o yorum:

bardakci.webp
Abdülkerim Bardakcı'nın 'Evlat' notunu düştüğü yorumu

FARK 3'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile berabere kalması sonrası Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Galatasaray'ın 36, Fenerbahçe'nin 33 puanı bulunuyor.

Spor
